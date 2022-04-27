"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Общая протяженность заторов – 285 километров.

На 25-м километре МКАД на съезде на Каширское шоссе столкнулись два автомобиля. Движение затруднено на 4,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.