"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 5 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Общая длина заторов – 199 километров.

На 61-м километре МКАД произошло ДТП из-за несоблюдения дистанции. Грузовик протаранил легковой автомобиль. Теперь участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД. Затор растянулся на пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

