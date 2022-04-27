"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 2 балла. Общая длина заторов составляет 87 километров.

На 7-м километре внешней стороны МКАД движение затруднено от Волгоградского проспекта из-за ДТП с участием двух автомобилей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

