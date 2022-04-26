"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 26 апреля

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 26 апреля, на отметке 743 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 50%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +15 градусов, вечером температура составит +12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.