"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 26 апреля

Во вторник, 26 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 50%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +15 градусов, вечером температура составит +12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.