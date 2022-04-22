"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил утренний трафик в Москве в 4 балла. Общая протяженность заторов – 139 километров.

На севере МКАД не просто проехать по внешней стороне от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Там в самом начале Химкинского моста продолжаются работы по ремонту мостовой конструкции. Дорожными ограждениями перекрыт правый ряд. Затем движение по внешней стороне МКАД свободно, но только до улицы Свободы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

