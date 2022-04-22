"Утро": синоптик рассказала о высокой влажности воздуха в столице

В Москве ожидается облачная погода с дождем. Ветер будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду.

Атмосферное давление – 752 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая – 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

