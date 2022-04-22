"Утро": загруженность московских дорог оценивается в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Общая протяженность заторов – 175 километров.

На юге города есть затруднения в сторону Люблинской улицы по Бесединскому шоссе. Причина – неисправный грузовой автомобиль перед пересечением улицы Мусы Джалиля. Водитель автомобиля занимает средний ряд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.