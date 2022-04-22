"Утро": метеоролог рассказала о скорости ветра в столице 22 апреля

22 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит +10 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 80%.

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