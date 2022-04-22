"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Общая протяженность заторов составляет 197 километров.

На западе столицы затруднено движение в сторону ТТК по проспекту Маршала Жукова из-за дорожных работ, которые ведут сразу после выезда из Северо-Западного тоннеля. Дорожная техника занимает левый ряд, начало затора наблюдается за пределами МКАД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

