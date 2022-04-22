"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 22 апреля

В пятницу, 22 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит 80%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +10 градусов, вечером температура составит +8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.