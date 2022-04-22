"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов рассказал, что движение в городе оценивается в 2 балла. Общая длина заторов – 76 километров.

На шоссе Энтузиастов движение затруднено от Электродного проезда до метро "Авиамоторная". Преодоление затора займет около 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

