"Утро": ЦОДД оценил трафик в столице в 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Общая протяженность заторов – 269 километров.

Сложно проехать по внешней стороне Третьего кольца от Рижской до Хорошёвской эстакады. Причина – неисправный легковой автомобиль в начале эстакады в правом ряду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

