"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Общая протяженность заторов составляет 191 километр.

Сложно проехать в сторону ТТК по Каширскому шоссе от Шипиловской улицы до станции метро "Каширская". Там после пересечения проспекта Андропова, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Участники занимают средний ряд. Длина затора – пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.