"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов рассказал, что движение в городе оценивается в 2 балла. Общая длина заторов – 70 километров.

Скорости упали на шоссе Энтузиастов от МКАД до перекрестка с Большим Купавенским проездом из-за неисправного автомобиля. Затор оценивается в 1,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

