"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 5 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Придется сбросить скорость на Краснопресненской набережной.

Плотный поток сформировался на улице Дыбенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

