"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Придется сбросить скорость на улице Лобачевского.

Плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

