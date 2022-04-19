"Утро": переменная облачность и 13 градусов тепла ожидаются в Москве 19 апреля

Во вторник, 19 апреля, в Москве ожидается переменная облачность и +13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–7 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое – 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.