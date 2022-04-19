"Утро": москвичам рассказали о погоде во вторник

Во вторник, 19 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит +10..+12 градусов, по области – +7..+12 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный 5–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

