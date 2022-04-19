"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 19 апреля

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 19 апреля, на отметке 749 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 60%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +13 градусов, вечером температура составит +9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

