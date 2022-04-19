"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 19 апреля

Во вторник, 19 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 60%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +13 градусов, вечером температура составит +9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

