"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 апреля

В понедельник, 18 апреля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами будет небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до 9–11 градусов. Ночью ожидается до 2 градусов тепла.

Ветер будет северо-восточный с порывами от 5 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе составит 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

