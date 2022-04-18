"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 18 апреля

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 18 апреля, на отметке 749 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 50%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +9 градусов, вечером температура составит +6 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

