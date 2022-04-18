"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 18 апреля

В понедельник, 18 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 50%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +9 градусов, вечером температура составит +6 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

