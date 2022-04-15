"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 15 апреля

Атмосферное давление в Москве установится в пятницу, 15 апреля, на отметке 747 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 55%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +10 градусов, вечером температура составит +6 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.