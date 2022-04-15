"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 15 апреля

В пятницу, 15 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 55%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +10 градусов, вечером температура составит +6 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

