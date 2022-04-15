"Утро": москвичам рассказали о погоде 15 апреля

В пятницу, 15 апреля, в столичном регионе ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.