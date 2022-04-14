"Утро": специалисты ЦОДД сообщили о затруднениях на дорогах Москвы

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов в городе – 220 километров.

На внешней стороне МКАД затруднено движение от Дмитровского шоссе до 69-го километра. Там продолжаются дорожные работы в среднем ряду.

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