"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 14 апреля

14 апреля относительная влажность воздуха в столице составит порядка 45%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +10 градусов, вечером температура составит +6 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

