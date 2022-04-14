"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что дорожный трафик в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 166 километров.

Сложно проехать в сторону ТТК по проспекту Андропова из-за ДТП, а именно от Каширского шоссе до станции метро "Коломенская". Там перед пересечением улицы Новинки произошло столкновение двух автомобилей.

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