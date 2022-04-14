"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов рассказал, что движение в столице в эти минуты оценивается в 2 балла. Общая длина заторов – 40 километров.

На Ярославском шоссе традиционный затор образовался от Холмогорской улицы до Северянинского путепровода. Преодоление этого участка составит около 30 минут. Длина затора составляет пять километров.

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