"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 14 апреля

В четверг, 14 апреля, в Москве ожидается ясная погода и +10 градусов. Будет дуть ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое – 751 миллиметр ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

