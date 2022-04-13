"Утро": метеоролог рассказал о температуре в Москве 13 апреля

Атмосферное давление в Москве установится 13 апреля на отметке 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80%.

Днем в столице ожидается +4 градуса, вечером температура составит те же +4 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.