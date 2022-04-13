"Утро": плотный поток сформировался на севере ТТК

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что дорожный трафик в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов в городе – 201 километр.

На севере ТТК затруднено движение по внутренней стороне от улицы Сущевский Вал до Митьковского тоннеля. Там после выезда из тоннеля находится неисправный автомобиль. Эвакуатор уже находится на месте происшествия.

Сложно проехать в сторону ТТК по проспекту Андропова от Нагатинского моста до улицы Сайкина. Причина – столкновение грузового и легкового автомобилей после выезда из Кожуховского тоннеля.

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