"Утро": специалисты ЦОДД сообщили о затруднениях на дорогах Москвы

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что дорожный трафик в столице равен 5 баллам. Общая длина заторов в городе – 210 километров.

Сложно проехать в сторону ТТК по Ленинскому проспекту от улицы Удальцова до Ломоносовского проспекта. На Молодежной улице ведутся дорожные работы. Длина затора – три километра.

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