"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 13 апреля

Атмосферное давление в Москве установится 13 апреля на отметке 749 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 80%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +4 градуса, вечером температура тоже составит +4 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



