"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что движение в столице рабочее, дорожный трафик составляет 4 балла. Общая длина заторов – 116 километров.



Сложно проехать по внешней стороне на западе МКАД, а именно от Северо-Восточной хорды до 69-го километра МКАД. Там ведутся дорожные работы.

Также затруднено движение на Рублевском шоссе в сторону проспекта Генерала Дорохова. Причина – столкновение двух автомобилей после пересечения Можайского шоссе. Участники занимают средний ряд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24