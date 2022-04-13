"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов рассказал, что в настоящий момент столичный трафик оценивается в 2 балла. Есть затруднения на Ярославском шоссе до Северянинского путепровода, а также на шоссе Энтузиастов до улицы Авиамоторной.

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