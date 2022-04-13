"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 13 апреля

В среду, 13 апреля, в Москве ожидается облачная погода и +4 градуса. Будет дуть ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.