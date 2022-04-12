"Утро": плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте

Сотрудники ЦОДД оценивают столичный трафик в 5 баллов. Тормозит внешняя сторона Третьего транспортного кольца на юге от Автозаводского моста. Средняя скорость машин на Автозаводской улице не превышает 40 километров в час.

Затруднено движение на Волгоградском проспекте. Там произошло еще одно ДТП. Поток в сторону центра уплотнился от Ташкентской улицы. Час будете добираться до центра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

