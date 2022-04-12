"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 207 километров.

Сильно затруднено движение на Волгоградском проспекте в строну центра. Затор начинается от Ташкентской улицы и тянется до пересечения с Шоссейной улицей. На преодоление этого участка водители тратят около 40 минут.

Еще одно затруднение длинной 3,5 километра зафиксировано на Варшавском шоссе по направлению в центр. Там перед пересечением с Нагатинской улицей произошло столкновение трех автомобилей. На преодоление этого участка можно потратить около получаса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.