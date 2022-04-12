"Утро": загруженность дорог Москвы составляет 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Волоколамском шоссе скопились машины перед Тушинским тоннелем в направлении центра. 20 минут можно потерять на участке от Волоколамской эстакады до тоннеля.

Также ухудшилась дорожная обстановка на шоссе Энтузиастов. Движение автомобилей в сторону центра тормозит авария. Скорость потока от Главной аллеи снизилась до 3 километров в час. В заторе можно потерять полчаса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.