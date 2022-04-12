"Утро": специалисты ЦОДД сообщили о затруднениях на дорогах Москвы

Главный специалист ЦОДД Парфенов Павел рассказал, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 215 километров.

На внешней стороне ТТК перед съездом на улицу 1905 года произошло столкновение двух легковых автомобилей. Из-за ДТП затор на внешней стороне ТТК составляет 7 километров. Он начинается от Рижской эстакады. Время в пути составит около 45 минут.

На Осташковской улице по направлению в область произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом. Участники ДТП почти полностью перекрыли движение. Оно затруднено на 500 метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.