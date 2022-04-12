"Утро": плотный поток сформировался на Рязанском проспекте

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Трудно въехать в город на Дмитровском шоссе. На дорогу до центра можно потратить час.

Полчаса можно потерять в заторе на Рязанском проспекте от улицы Вострухина до Карачаровской эстакады. Протяженность затора составляет примерно 3 километра, а скорость машин там не превышает 5 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.