"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Немченко Алексей сообщил, что ситуация в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 190 километров.

На внешней стороне ТТК в районе станции "Новохохловская" произошло столкновение двух автомобилей в правой полосе. Движение затруднено на два километра. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

Также в Северо-Западном тоннеле проводятся дорожные работы, на данный момент движение затруднено на 7 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.