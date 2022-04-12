"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 12 апреля

12 апреля относительная влажность воздуха в столице составит порядка 80%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +11 градусов, вечером температура составит +7 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.