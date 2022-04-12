"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Плотное движение наблюдается на Нижней Масловке с обеих сторон Третьего транспортного кольца. На внешней стороне поток немного плотнее.

40 минут можно потерять в заторе в направлении центра на Волгоградском проспекте. Начинается затор от Есенинского бульвара и тянется до пересечения с Люблинской улицей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



