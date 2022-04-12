"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что в настоящий момент ситуация на дорогах столицы оценивается в 1 балл. Общая длина заторов – 69 километров.

В данный момент сложно проехать в местах, где ведутся дорожные работы, например на внешней стороне МКАД – от 87-го километра до Алтуфьевского шоссе, на внутренней стороне – от Рязанского проспекта до улицы Верхних Полей и от Липецкой улицы до Варшавского шоссе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.