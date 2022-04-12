"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 12 апреля

Во вторник, 12 апреля, в Москве ожидается облачная погода и +11 градусов. Будет дуть ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое – 742 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.