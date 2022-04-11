"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 11 апреля

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 11 апреля, на отметке 744 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 85%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +4 градуса, вечером температура составит +3 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

